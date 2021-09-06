“الكوني” و”كوبيش” يتفقان على ضرورة إشراك دول الجوار في حل الأزمة الليبية وضع استراتيجية لإخراج المرتزقة يتم من خلالها إرجاعهم لدولهم

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التقى النائب بالمجلس الرئاسي “موسى الكوني”، اليوم الأحد، المبعوث الأممي إلى ليبيا “يان كوبيش”، الذي أثنى على جولة الكوني لدولتي السودان وتشاد مؤخراً، والتي بحث خلالها القضايا المشتركة، المتعلقة بأمن الحدود، والحد من الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، مع كبار المسئولين في البلدين.

وتناول اللقاء، ملف إخراج المقاتلين الأجانب المتواجدين على الأراضي الليبية، إلى بلدانهم ، وأكدا على أهمية القضية، وضرورة وضع استراتيجية يتم من خلالها إرجاعهم لدولهم، بمشاركة الدول المعنية بالشأن الليبي.

وجدد الكوني، تأكيده العمل على هذا الملف الذي يضمن تأمين الحدود الجنوبية الليبية مع دول الجوار، وخلق شراكة لمنع الهجرة والتهريب وتسلل العصابات الإجرامية، لضمان استقرار الجنوب.

من جهته أكد “كوبيش”، أهمية دعوة النائب بالمجلس الرئاسي، بضرورة مشاركة دول الجوار، في الاجتماعات التي تعقدها الدول المعنية بالأزمة الليبية، وإشراكها في المباحثات التي تجرى حولها مسقبلاً.

هذا وأكد الكوني، التزام المجلس الرئاسي بدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها، وتهيئة الظروف الملائمة لهذا الاستحقاق، الذي يطمح إليه الليبيون في ديسمبر المقبل .