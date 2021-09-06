الكهرباء: اشتباكات الجمعة بطرابلس تسبب في إصابات كبيرة بدوائر نقل الطاقة

6 سبتمبر، 2021 12:53 م
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أخبار ليبيا24

قالت، الشركة العامة للكهرباء، إن الاشتباكات التي حدثت بجنوب العاصمة طرابلس خلال الأيام القليلة الماضية تسببت في إصابة دوائر نقل الطاقة جهد 220 كيلوفولت في الهضبة والتكبالي وسيدي حسين.

وأوضحت الشركة، أن هذا الأمر أدى إلى فقد التغذية على العديد من المناطق المجاورة وامتدت حتى وصلت إلى منطقة الخلة.

وشهدت طرابلس الجمعة الماضية اشتباكات مسلحة بين “اللواء 444 قتال” وجهاز “دعم الاستقرار”.

وأضافت الشركة، “أنها اتخذت كافة الإجراءات اللازمة وشكلت عديد الفرق لصيانة الأضرار، غير أن هذه الاشتباكات خلّفت عطبا بكوابل القدرة جهد 30 ك.ف المغذية لمحطتي الأكاديمية واليرموك، مما اضطر إلى القيام بأعمال الاختبارات والحفر لإجراء الصيانات اللازمة”.

وذكرت الشركة، أن فرق الصيانة لازالت تعمل جاهدة على ارجاع التغذية للمناطق التي انقطعت عنها الكهرباء.

6 سبتمبر، 2021 12:53 م
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