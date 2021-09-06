الدبيبة: تفعيل اللامركزية يحتاج لتكاتف الجميع

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قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الإثنين إن تفعيل اللامركزية يحتاج لتكاتف الجميع، ليس فقط من الجوانب الفنية بل يحتاج لتغيير ثقافة المركزية.

وأعلن الدبيبة – خلال مشاركته باحتفالية أقيمت للاحتفاء بجهوده في نقل الاختصاصات للبلديات – أن حكومة الوحدة الوطنية لن تقف عند هذا الحد بل ستستمر في نقل الاختصاصات للبلديات حتى يتم تمكين البلديات من كافة الاختصاصات وفق القانون.

وذكر رئيس الحكومة بدور وزارة الحكم المحلي في متابعة البلديات والإشراف عليها وأنها لن تتهاون حال حدوث أي تقصير أو إهمال من أي جهة كانت.

وأكد الدبيبة إيلاء الحكومة اهتمامًا خاصًا بالبلديات الصغيرة والتي ليس لها الإمكانية للجباية لقلة الموارد والإمكانيات.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارًا يقضي بنقل الاختصاصات للبلديات، وكذلك تفعيل لائحة الإيرادات المحلية عبر قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 330، الصادر في 23 من أغسطس 2021.