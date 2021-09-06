اجتماع أمني لمكافحة ظاهرة رمي القمامة والحيوانات السائبة في شحات

أخبار ليبيا 24

اجتمع مدير أمن شحات عقيد أنيس حفيظ مع رئيس جهاز الحرس البلدي شحات عميد حفيظ النزال لمناقشة مكافحة ظاهرة رمي القمامة والحيوانات السائبة داخل البلدية .

وبحث الطرفين وضع حلول جذرية لهذه الظواهر، وكيفية القضاء عليها وتناول العديد من النقاط المهمة في نفس السياق، على أن يتم التناوب بحراسة مدخل المدينة أمام سوق الجمعة بناء على ماخلص إليه اجتماع مديرية أمن شحات وجهاز الحرس البلدي شحات في الاتفاق المسبق مع عميد بلدية شحات حسين بودرويشة .

ونوهت مديرية أمن شحات السادة أصحاب المحلات التجارية والجزارة بعدم رمي القمامة بعد إتمام أعمالهم في أماكن عشوائية على أن يتم رميها في الأماكن المخصصة للرمي والمعلن عنها من قبل بلدية شحات .