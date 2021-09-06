اجتماع أمني لمكافحة ظاهرة رمي القمامة والحيوانات السائبة في شحات

التناوب على حراسة سوق الجمعة بشحات لمكافحة ظاهرة رمي القمامة

6 سبتمبر، 2021 12:06 ص
6
أمن شحات
أمن شحات

أخبار ليبيا 24

اجتمع مدير أمن شحات عقيد أنيس حفيظ مع رئيس جهاز الحرس البلدي شحات  عميد حفيظ النزال لمناقشة مكافحة ظاهرة رمي القمامة والحيوانات السائبة داخل البلدية .

وبحث الطرفين وضع حلول جذرية لهذه الظواهر، وكيفية القضاء عليها وتناول العديد من النقاط المهمة في نفس السياق، على أن يتم التناوب بحراسة مدخل المدينة أمام سوق الجمعة بناء على ماخلص إليه اجتماع مديرية أمن شحات وجهاز الحرس البلدي شحات في الاتفاق المسبق مع عميد بلدية شحات حسين بودرويشة .

ونوهت مديرية أمن شحات السادة أصحاب المحلات التجارية والجزارة بعدم رمي القمامة بعد إتمام أعمالهم في أماكن عشوائية على أن يتم رميها في الأماكن المخصصة للرمي والمعلن عنها من قبل بلدية شحات .

6 سبتمبر، 2021 12:06 ص
6

عبد الحميد الدبيبة

الدبيبة: الإفراج عن الساعدي القذافي يقيم دولة العدل

6 سبتمبر، 2021 1:36 ص
الساعدي القذافي

حكومة الدبيبة: أفرجنا عن الساعدي القذافي وتسلمته أسرته

6 سبتمبر، 2021 1:24 ص
حسين القطراني

بعد تعليقهم للعمل .. القطراني يبحث مطالب موظفي ديوان وزارة الخارجية ببنغازي

6 سبتمبر، 2021 12:11 ص
"الكوني" و"كوبيش"

“الكوني” و”كوبيش” يتفقان على ضرورة إشراك دول الجوار في حل الأزمة الليبية

6 سبتمبر، 2021 12:00 ص
زر الذهاب إلى الأعلى