إطلاق مهرجان فني ثقافي ببنغازي في نوفمبر القادم

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قرر، قسم المسرح والفنون بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي، الأحد، إطلاق مهرجان فني ثقافي يحمل اسم “مهرجان برنيتشي للمونو دراما” في شهر نوفمبر القادم، إضافة إلى إنشاء مهرجان آخر يحمل عنوان “أيام بنغازي الفنية الثقافية”.

وبحسب، ما ذكره مكتب الإعلام والثقافة بنغازي، فإن الاتفاق على ذلك جاء ذلك، في اجتماع عقده رئيس قسم المسرح والفنون بمكتب الثقافة والتنمية المعرفية بنغازي، عقده حمزة بليبلو، مع موظفي القسم من أجل للوقوف على آخر مستجدات الحركة الفنية والثقافية داخل بنغازي.