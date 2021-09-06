أعيان الأصابعة يثمن الجهود التي ساهمت في الإفراج عن “أحمد الأصيبعي”

أخبارليبيا24

ثمن مجلس أعيان وحكماء الأصابعة اليوم الإثنين كافة الجهود التي ساهمت بطريق مباشر أو غير مباشر في الإفراج عن المعتقلين السياسيين ومن بينهم أبننا أحمد رمضان الأصيبعي.

وأشاد مجلس الأعيان في بيان له بث على مواقع التواصل الاجتماعي بدور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة ووزيرة العدل.

ودعا مجلس أعيان وحكماء الأصابعة الليبيين جميعًا إلى لم الشمل ولملمة الجراح وأن يعود الأمن والاستقرار إلى جميع ربوع ليبيا.

وأفرج، اليوم الإثنين، عن أحمد رمضان الأصيبعي، الذي كان يشغل مدير مكتب المعلومات والسكرتير الخاص بـ معمر القذافي.

وجاء الإفراج عنه تنفيذًا للإفراج القضائي لعدد من السجناء السياسيين، والذين انتهت مدة محكوميتهم، أو الذين لم تتم إدانتهم قضائيًا.

وأفادت أنباء، أن سكرتير القذافي وصل إلى مسقط رأسه (الأصابعة) على متن مروحية عقب الإفراج عنه.

وأكدت حكومة الوحدة، أن قرار الإفراج عن السجناء خطوة من شأنها الدفع نحو المصالحة الوطنية وإرسال قواعد الدولة والعدل.