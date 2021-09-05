“منفور” يتسلم مهام رئاسة أركان القوات الجوية من “الجروشي” حضر مراسم التسليم والاستلام لجنة مكلفة من القيادة العامة

أخبار ليبيا 24 – خبر

تسلم الفريق ركن طيار “محمد منفور”، رئاسة أركان القوات الجوية، من سالفه الفريق ركن طيار “صقر آدم الجروشي”، اليوم الأحد، بمقر رئاسة أركان القوات الجوية.

وحضر المراسم لجنة التسليم والاستلام المكلفة من القيادة العامة، تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر بشأن تعيين رئيس أركان القوات الجوية.

كما تم تسليم راية رئاسة أركان القوات الجوية للرئيس من قبل الفريق صقر الجروشي إلى الفريق محمد منفور.

وفي ختام إجراءات التسليم، أهدى منتسبي رئاسة أركان القوات الجوية، درعاً للفريق صقر الجروشي، عرفاناً منهم وتقديراً لمجهوداته طيلة العشر السنوات التي كان بها رئيساً للأركان الجوية.