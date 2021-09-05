مكافحة الأمراض: تسجيل (1914) عينة موجبة و (15) حالة وفاة

5 سبتمبر، 2021 11:29 ص
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المركز الوطني لمكافحة الأمراض
المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أخبارليبيا24

كشف المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأحد أنه استلم عدد (7451) عينة موزعة على عدد من المختبرات في ليبيا.

وأوضح المركز أنه بعد فحص العينات بتقنية Real Time PCR أظهرت النتائج عدد (5537) عينة سالبة، وعدد (1914) عينة موجبة (1579) حالة جديدة، و(335) حالة مخالطة.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أن نسبة الحالات الموجبة (25.6 %)، لافتًا إلى أنه تم تسجيل عدد (15) حالة وفاة (12) في المنطقة الغربية، و(3) حالات في الشرق.

وبين المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” بلغ (315418) حالة، والحالات النشطة (83802)، والمتعافين (227293)، والوفيات (4323).

5 سبتمبر، 2021 11:29 ص
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