قصف مجهول يطال مصنع قوارب الهجرة غير الشرعية في صبراتة

5 سبتمبر، 2021 10:17 ص
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مهاجرين غير شرعيين_أرشيفية
مهاجرين غير شرعيين_أرشيفية

أخبارليبيا24

تعرض مصنع قوارب الهجرة غير الشرعية في مدينة صبراتة الواقع خلف المعهد التجاري بالمدينة لقصف جوي مجهول المصدر.

وكان نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أخبارًا تفيد بسماع دوي انفجار قوي في صبراتة لم يعرف سببه ولا مصدره في حينها.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تتعرض فيها مصانع القوارب للاستهداف حيث تعرضت مصانع في المدينة منذ حوالي أسبوعين لعملية تفجير بواسطة حقائب متفجرة عن بعد، بحسب مصادر متطابقة.

وتعتبر مدينة صبراتة إحدى وجهات المهاجرين غير الشرعيين ونقطة انطلاق لهم نحو رحلتهم التي قدموا لأجلها إلى أوروبا عبر البحر.

وفي منتصف شهر أغسطس المنصرم ظهر ما يبدو أنه خلاف بين رؤوس تهريب البشر في المنطقة الغربية بين المدعو ميلاد عبدالرحمن الشهير بـ”البيدجا” من مدينة الزاوية والمدعو أحمد الدباشي الشهير بـ”العمو” من مدينة صبراتة.

حيث وجه المدعو ”البيدجا” وهو أحد أبرز قيادات مليشيات مدينة الزاوية التي تمتهن تهريب والمتاجرة بالبشر التهديدات إلى “العمو” أحد رؤوس تجار البشر في صبراتة في منشور عبر حساب الأول على منصات التواصل الاجتماعي قال فيها :”رجوعك إلى تهريب البشر والهجرة في المنطقة الغربية ستدفع ثمنه، وتهديداتك التي تصلني لا تعني شيء وأي اعتداء على أفراد النقطة ستكون نهايتك”.

5 سبتمبر، 2021 10:17 ص
14

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