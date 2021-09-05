في تعليقه حول إطلاق 8 محتجزين.. باشاغا: الإفراج عن المحتجزين أمر إيجابي وهام

أخبار ليبيا 24

قال وزير الداخلية السابق بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، أن استمرار الإفراج عن المحتجزين أمر إيجابي وهام في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة العسكرية 5+5 تنفيذا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر 2020.

وفي تغريدة له عبر تويتر، أضاف باشاغا، “كافة جهود الخيرين ورجال الصلح والمصالحة تصب في اتجاه تمكين الليبيين من الوصول لصناديق الاقتراع بعد مائه وتسعة أيام لاختيار رئيس للدولة ومجلس تشريعي جديد.

يذكر أن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، أعلن أن اللجنة العسكرية المشتركة، أشرفت على إطلاق ثمانية محتجزين من مدن غريان ومصراتة بسبب الأعمال القتالية.

وأوضح المحجوب أن تسليمهم تم في بوابة الـ 50 غرب مدينة سرت، مشيرا إلى أنه وبتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، تم تسليم مجموعة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين ضمت عددا من مختلف المناطق دون أن تكون بنظام المبادلة حرصا منه على ضمان استمرار إطلاق المحتجزين ونجاح عمل اللجنة العسكرية 5+5.

وأشار المحجوب أن اللجنة العسكرية 5+5 باشرت العمل على الإشراف على إزالة الالغام وتهيئة الطريق الرابط بين الجفرة وأبوقرين لغرض افتتاحه بعد أن يتم تأمينه.