عقب “بادي”..”باشاغا” يبحث مع وفد قبيلة القذاذفة إطلاق سراح المحتجزين منذ 2011

5 سبتمبر، 2021 10:38 ص
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باشاغا يلتقي وفد القذاذفه
باشاغا يلتقي وفد القذاذفه

أخبارليبيا24

أعلن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا أنه استقبل وفدًا من قبيلة القذاذفة لبحث إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011.

وقال باشاغا في تدوينة عبر حسابه على موقع “تويتر” :”في لقاء اجتماعي، مع وفد من قبيلة القذاذفة بحثنا خلاله ما يمكن أن نساهم به في الدفع باتجاه إطلاق سراح كافة المحتجزين منذ عام 2011 بما تسمح به الإجراءات القانونية”.

وأضاف الوزير السابق :”نذكر كافة الأطراف والمؤسسات بضرورة الالتزام بمسؤولياتها وفق خارطة الطريق؛ لتحقيق العدالة والسلام والعفو العام عن كافة المساجين والمحتجزين والأسرى من مختلف الأطراف”.

ولفت باشاغا إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار مواصلة المساعي للمصالحة الوطنية وطي صفحة الماضي وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش بين الليبيين.

وشدد وزير الداخلية السابق على ضرورة المضي قدما نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ستكون بعد 110 يوماً، في 24 ديسمبر 2021.

وكان آمر لواء الصمود في مدينة مصراته، صلاح بادي – المطلوب دوليًا – أبدى استعداده للكشف عن موقع دفن الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، وابنه المعتصم، وأبوبكر يونس جابر،.

وذكر بادي في حوار على تطبيق “كلوبهاوس” أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لعريضة تقضي بالكشف عن رفات جثث مسؤولين بالنظام السابق، في إطار جبر الضرر والمصالحة.

وتابع آمر لواء الصمود :”أرفض من يتحدث بسوء عن عائشة القذافي، أو يتعرض لها في الخارج”، معتبرًا إياها “ابنته”.

وطالب بادي في الوقت ذاته، بعودة جميع من لهم علاقة بنظام القذافي إلى ليبيا، شريطة عدم ارتكابهم جنيات أو قضايا أخرى، مؤكدًا أنه أسّس سجنًا، لحماية المعتقلين وتمت معاملتهم على نحو جيد.

5 سبتمبر، 2021 10:38 ص
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