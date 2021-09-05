سقوط 5 أبراج..الاعتداء على خطوط نقل الطاقة الكهربائية أجدابيا المقرون

5 سبتمبر، 2021 12:02 م
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سقوط أبراج كهرباء
سقوط أبراج كهرباء

أخبارليبيا24

أعلنت دائرة توزيع شرق بنغازي التابعة للشركة العامة للكهرباء اليوم الأحد سقوط 5 أبراج كهرباء من قبل الخارجين عن القانون.

وأوضحت الدائرة عبر حسابها على “فيسبوك” أن إسقاط الأبراج من أجل سرقة خطوط الجهد المتوسط 30KV لدوائر أجدابيا المقرون، إضافة إلى سرقة حديد الأبراج.

وأشارت دارة توزيع شرق بنغازي إلى أن تكلفة إعادة إصلاح هذه الأبراج لا تقل عن نصف مليون دينار ليبي، مشددة على ضرورة الضرب بيد من حديد لمثل هذه المجموعات الخارجة عن القانون.

يشار إلى أن خطوط ومحطات الكهرباء في ليبيا تشهد أعمال سرقة ممنهجة من قبل الخارجين عن القانون ما يزيد من تفاقم أزمة الكهرباء التي تشهدها البلاد.

5 سبتمبر، 2021 12:02 م
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