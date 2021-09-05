بليحق: جلسة الثلاثاء ستخصص لاستجواب الحكومة

أخبار ليبيا 24

أكد الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، أن جلسة مجلس النواب المقبلة ستنعقد بمقر المجلس بطبرق يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح بليحق في بيان له عبر صفحته بـ فيسبوك أن الجلسة ستكون مخصصة لبند استجواب الحكومة وفقاً لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل مجلس النواب.

وكان قد استجاب مجلس النواب لطلب حكومة الوحدة الوطنية بضرورة تحديد موضوع مساءلة الحكومة أمامه ليتسنى للجهات المسؤولة إعداد الردود اللازمة، بأرساله تساؤلات لجان وأعضاء المجلس للتداول فيها خلال جلسة الاستجواب المقرر عقدها بمقر المجلس يوم الثلاثاء المقبل.