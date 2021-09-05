انفوغرافيك| طريق منتخب ليبيا إلى كأس العالم 2022

أخبار ليبيا24- انفوغرافيك

يطمح المنتخب الليبي لكرة القدم إلى الوصول لأول مرة إلى نهائيات كأس العالم، حيث يستعد المنتخب هذه الأيام إلى خوض لقاء هام خارج أرضه ضد منتخب أنغولا، وذلك ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

في هذا الانفوجرافيك، نلخص مشوار المنتخب في تصفيات المجموعة السادسة والتي تضم علاوة على ليبيا، كل من مصر وأنغولا والغابون.

الجولة الأولى

– تأهل منتخب ليبيا مباشرة إلى الجولة الثانية لحلولها بالترتيب الـ23 أفريقيا

الجولة الثانية

-01/09/2021 منتخب ليبيا يستهل مشواره بالفوز على الغابون بهدفين لهدف

-يحتل المنتخب الليبي حاليا صدارة المجموعة السادسة مناصفة مع مصر بـ3 نقاط

المواجهات القادمة

-انغولا ضد ليبيا 07/09/2021

-مصر ضد ليبيا 06/10/2021

-ليبيا ضد مصر 10/10/2021

-الغابون ضد ليبيا 11/11/2021

-ليبيا ضد انغولا 14/11/2021

الجولة الثالثة

يلعب أوائل المجموعات العشر جولة فاصلة في مارس والفائزون الخمسة سيشاركون بكأس العالم 2022 في قطر.