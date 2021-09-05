“المنقوش” تطلع سفير الاتحاد الأوروبي على خطة إنجاز الانتخابات بليبيا المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي يزور ليبيا خلال المدة المقبلة

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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه أنتونيو سابادال .

وتم خلال اللقاء، الذي عقد بمقر الوزارة بطرابلس، استعراض أوجه الدعم المقدم من الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا، وفي مختلف المجالات .

كما تم خلال اللقاء، مناقشة الترتيب لزيارة المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إلى ليبيا خلال المدة المقبلة.

وناقش الجانبان كذلك، الترتيبات والخطوات المتخذة، لإنجاز الاستحقاق الانتخابي، المقرر في موعده نهاية ديسمبر المقبل.