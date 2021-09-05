المختبر المرجعي مسلاتة يعلن عن وصول جهاز “بي سي آر”

أخبار ليبيا 24

أعلن المختبر المرجعي بمسلاتة عن وصول جهاز تحليل المسحات الخاصة بفيروس كورونا “بي سي آر”، مؤكدا أن الجهاز يُعتبر من أحدث الأجهزة في هذا المجال، وسيساعد بشكل كبير في دقة العمل وإظهار النتائج بسرعة.

وبحسب بيان المختبر، سيوفر الجهاز خدمة أخذ العينات من المواطنين بالمدينة، ويُجنبهم عناء الذهاب إلى أماكن أخرى فضلاً عن تقديم هذه الخدمات للمدن المجاورة لمسلاتة.

يذكر أن لجنة متابعة معامل الكشف عن كورونا التابعة لمركز التقنيات الحيوية قد أجرت في أغسطس الماضي زيارة إلى المختبر مُبدين استعدادهم لأي مساعدات فنية أو بأي مواد تشغيلية متوفرة لدى مركز التقنيات الحيوية.