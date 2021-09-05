المختبر المرجعي مسلاتة يعلن عن وصول جهاز “بي سي آر”

5 سبتمبر، 2021 2:40 م
23

أخبار ليبيا 24

أعلن المختبر المرجعي بمسلاتة عن وصول جهاز تحليل المسحات الخاصة بفيروس كورونا “بي سي آر”، مؤكدا أن الجهاز يُعتبر من أحدث الأجهزة في هذا المجال، وسيساعد بشكل كبير في دقة العمل وإظهار النتائج بسرعة.

وبحسب  بيان المختبر، سيوفر الجهاز خدمة أخذ العينات من المواطنين بالمدينة، ويُجنبهم عناء الذهاب إلى أماكن أخرى فضلاً عن تقديم هذه الخدمات للمدن المجاورة لمسلاتة.

يذكر أن لجنة متابعة معامل الكشف عن كورونا التابعة لمركز التقنيات الحيوية قد أجرت في أغسطس الماضي زيارة إلى المختبر مُبدين استعدادهم لأي مساعدات فنية أو بأي مواد تشغيلية متوفرة لدى مركز التقنيات الحيوية.

5 سبتمبر، 2021 2:40 م
23

السائح والسفير الألماني يبحثان مستجدات العملية الانتخابية في ليبيا

5 سبتمبر، 2021 5:30 م

في تعليقه حول إطلاق 8 محتجزين.. باشاغا: الإفراج عن المحتجزين أمر إيجابي وهام

5 سبتمبر، 2021 4:59 م

تضارب الأنباء حول استهداف مصنع قوارب المهاجرين في صبراتة : غارات تركية أم حقائب ناسفة؟

5 سبتمبر، 2021 4:49 م

اللجنة العسكرية تشرف على إطلاق 8 محتجزين من غريان ومصراتة

5 سبتمبر، 2021 4:43 م
زر الذهاب إلى الأعلى