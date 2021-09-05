اللجنة العسكرية تشرف على إطلاق 8 محتجزين من غريان ومصراتة

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء خالد المحجوب، إن اللجنة العسكرية المشتركة، أشرفت على إطلاق ثمانية محتجزين من مدن غريان ومصراتة بسبب الأعمال القتالية.

وأوضح المحجوب أن تسليمهم تم في بوابة الـ 50 غرب مدينة سرت، مشيرا إلى أنه وبتعليمات من القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، تم تسليم مجموعة أخرى خلال الأسبوعين الماضيين ضمت عددا من مختلف المناطق دون أن تكون بنظام المبادلة حرصا منه على ضمان استمرار إطلاق المحتجزين ونجاح عمل اللجنة العسكرية 5+5.

وأشار المحجوب أن اللجنة العسكرية 5+5 باشرت العمل على الإشراف على إزالة الالغام وتهيئة الطريق الرابط بين الجفرة وأبوقرين لغرض افتتاحه بعد أن يتم تأمينه.

يذكر أن المحتجزين تم تسليمهم بحضور الفريق فرج الصوصاع، والفريق الهادي الفلاح، وسط فرحة ذويهم لتستمر اللجنة العسكرية المشتركة عملها لتنفيذ ما اتفق عليه في جنيف.