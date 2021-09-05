العمامي: الإفراج عن مجموعة جديدة من المنطقة الشرقية خلال أيام

العملية تأتي ضمن جهود تبادل المحتجزين التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة

5 سبتمبر، 2021 7:23 م
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اللواء أمراجع العمامي
اللواء أمراجع العمامي

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، الفريق مراجع العمامي، إخلاء سبيل 8 محتجزين من المنطقة الغربية.

العمامي قال، في تصريحات صحفية، أن “عملية تبادل المحتجزين تمت في بوابة الـ50 غرب سرت بحضور عضو اللجنة العسكرية المشتركة فرج الصوصاع”.

وأشار إلى أنه سيتم الإفراج عن مجموعة أخرى من المنطقة الشرقية خلال اليومين المقبلين.

ولفت إلى أن هذه العملية تأتي ضمن جهود تبادل المحتجزين التي تقوم بها اللجنة العسكرية المشتركة ولجنة الإفراج عن المحتجزين الاجتماعية.

5 سبتمبر، 2021 7:23 م
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