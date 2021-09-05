السيطرة على تسرب نفطي يمر تحت الطريق الرابط بين زلة ومرادة

5 سبتمبر، 2021 6:50 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الواحة للنفط، عن تمكن إدارة العمليات الهندسية التابعة لها، من السيطرة على تسرّب طرأ في أحد الخطوط النفطية، قياس 32 إنش، بين حقلي السماح والظهرة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أن فرق الصيانة تمكنت من صيانة الخط الرابط بين حقلي السماح والظهرة، عقب الكشف المبدئي الذي أظهر تسربًا تحت طريق رئيسي.

وأشارت الشركة إلى أنها تسعى لاستخدام تقنيات حديثة، لتفادي حدوث التسريبات مستقبلًا، خاصةً أن الخط يمر تحت الطريق الرابط بين منطقتي زلة ومرادة.

5 سبتمبر، 2021 6:50 م
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