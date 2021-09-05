الدبيبة يعقد اجتماعاً موسعًا غدًا الإثنين مع عمداء البلديات

أخبار ليبيا 24

يعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، غدًا الإثنين، مع عمداء البلديات بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن بلدية طبرق، اليوم الأحد، فإن رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، غادر مساء اليوم البلدية متوجهاً إلى طرابلس يرافقه عبدالكريم بوطابونة، ومدير مكتب المشروعات بالبلدية المهندس نصر شرح البال .

وقال بوالخطابية، بحسب الصفحة الرسمية للبلدية، إن اجتماع عمداء البلديات سيكون غدًا مع رئيس مجلس الوزراء.

كما أكد بوالخطابية، أن في جدوله في العاصمة طرابلس زيارات إلى وزارة الحكم المحلي، ووزارة الداخلية، ووزارة الموارد المائية، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، والهيئة العامة للأوقاف، وشؤون الزكاة .