الدبيبة يطلق مبادرته لدعم الزواج رسمياً

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أطلق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الأحد، مبادرته لدعم الزواج في مؤتمر صحفي عقد بالخصوص بقاعة المؤتمرات الصحفية بديوان رئاسة الوزراء.

وبهذا شرع فعليًا في تلقي طلبات الشباب للتحصل على هذا الدعم إلكترونيًا عبر تطبيق وموقع حكومتنا، والذي تقدر قيمته أربعين ألف دينار للزوجين بواقع عشرين ألف لكل منهم.

وشارك بالمؤتمر الصحفي وزير الشباب فتح الله الزني ومدير صندوق دعم الزواج، كما حضره عدد من الوزراء والمسؤولين بحكومة الوحدة الوطنية.

وأعلن وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني، اليوم الأحد، بدء التقديم الإلكتروني على منحة دعم الزواج بمناسبة اليوم العالمي للشباب المسلم الذي تعتمده منظمة التعاون الإسلامي.

الزني قال ، في مؤتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، إن فتح منظومة التسجيل يأتي امتدادًا لاحتفال اليوم العالمي للشباب المسلم المحدد بـ 3 سبتمبر.

ولفت إلى أن المبادرة تنطلق من مسارين “الأول” تفعيل صندوق دعم الزواج، و”الثاني” إطلاق مبادرة وطنية تستهدف جميع أفراد المجتمع، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف تعزيز الترابط والتماسك بين الشباب الليبي، بعد عشرية شهدت انقسامات بين أطياف وأفراد المجتمع.

وأوضح أن الصندق بات جاهزًا للشروع في تنفيذ المبادرة على مستوى كل البلديات، لافتًا إلى أن جميع أجهزة الدولة تعاونت في المبادرة.

والمبادرة يجرى تنفيذها بالتعاون بين صندوق دعم الزواج ومصلحة الأحوال المدنية والهئية العامة للمعلومات.

وحدَّد القائمون على المبادرة خمس خطوات أساسية للتسجيل في المبادرة هي:

– تعبئة نموذج المبادرة عبر بوابة منصة حكومتنا

– مطابقة البيانات مع منظومة السجل المدني

– انتقال البيانات إلى صندوق دعم الزواج لتأكيد البيانات وإصدار الصكوك

– الطباعة المالية

– تسليم المنحة إلى المستفيد عن طريق مندوبين، وهي الخطوة الوحيدة غير الإلكترونية، والتي يجرى التواصل مع المصرف المركزي لتحويلها إلكترونيًا عبر تحويل المنحة إلى حسابات المستفيدين.

وعن الشروط المطلوبة للاستفادة من المبادرة، قال وزير الشباب فتح الله الزني إن “المبادرة مقيدة فقط بمعيار السن للشباب، فالأكبر سنًا لديهم الأولوية”، لكنه استدرك “لكن المخصصات المالية لصندوق دعم الزواج كافية مقارنة بالنسبة المئوية لزواج الليبيين سنويًا”، لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف 50 ألف شاب وشابة.

وأشار إلى أن تحديد مبلغ الـ40 ألف دينار هو سقف مقبول لدعم الشباب، نظرًا لدراسة حالة الاقتصاد ومعيشة الشاب الليبي، لافتًا إلى تكليف 126 منسقًا على مستوى كل البلديات للتيسير على المستفدين.