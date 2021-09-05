الدبيبة : لن نسمح بأى عراقيل تهدد استقرار قطاع النفط
بعداشتعال أزمتهما.. الدبيبة لـ"صنع الله" و"عون" عليكما بالحكمة والتنظيم الإداري
أخبار ليبيا 24 – اقتصاد
قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، لن نسمح لأى عراقيل إدارية أو فنية بأن تهدد استقرار قطاع النفط فى ليبيا .
وعقد رئيس الحكومة بديوان مجلس الوزراء اجتماع بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز والوقوف على المشاكل التي تواجهها، وذلك بحضور وزير النفط والغاز، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.
وافتتح ظهر الأحد، الاجتماع مؤكداً على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج ولن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.
واستمع الدبيبة بعد ذلك لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة بشأن آلية العمل المنبثقة .
واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.
وأعطى الدبيبة تعليماته اللازمة لمعالجة الاشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة .