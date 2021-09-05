الدبيبة : لن نسمح بأى عراقيل تهدد استقرار قطاع النفط بعداشتعال أزمتهما.. الدبيبة لـ"صنع الله" و"عون" عليكما بالحكمة والتنظيم الإداري

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، لن نسمح لأى عراقيل إدارية أو فنية بأن تهدد استقرار قطاع النفط فى ليبيا .

وعقد رئيس الحكومة بديوان مجلس الوزراء اجتماع بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغاز والوقوف على المشاكل التي تواجهها، وذلك بحضور وزير النفط والغاز، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ووكيل الوزارة لشؤون الإنتاج، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط.

وافتتح ظهر الأحد، الاجتماع مؤكداً على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج ولن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف دون ذلك.

واستمع الدبيبة بعد ذلك لعدد من الملاحظات التي قدمها الوزير ووكيل الوزارة وكذلك رئيس المؤسسة بشأن آلية العمل المنبثقة .

واعتبر رئيس الحكومة أن استحداث الوزارة بعد ست سنوات من عمل المؤسسة منفرداً يحتاج إلى تنظيم إداري وفني يخلق التراتبية المناسبة.

وأعطى الدبيبة تعليماته اللازمة لمعالجة الاشكاليات التي تم سردها، وعدم السماح بتكرارها مهما كانت الأسباب، معتبراً أن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة .