الحراري : التصعيد المسلح في طرابلس يهدد حياة الآمنين

أخبار ليبيا 24

أدان رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، الاشتباكات التي وقعت في منطقة صلاح الدين بطرابلس خلال الأيام الماضية، مؤكدا أن اللجنة تستنكر هذه المواجهات المسلحة التي روعت الآمنين.

وقال الحراري، في بيان له اليوم الأحد، إن هذا التصعيد المسلح يهدد حياة الآمنين في العاصمة طرابلس بالإضافة إلى الممتلكات ، ويرسل رسائل سلبية عن الأوضاع الأمنية في مدينة طرابلس بعد أشهر من الاستقرار النسبي .

وطالب رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، بالوقف الفوري لأي أعمال مسلحة أو عدائية في طرابلس وضمان حماية المدنيين والمؤسسات الحكومية، محذرا من خطورة خروج الوضع عن السيطرة.

وشدد الحراري، في بيانه على ضرورة أن تتابع الحكومة التحقيقات الجارية لتوضيح ملابسات ماحدث وكشف المسؤولين عن اندلاع تلك الاشتباكات، مشيراً إلى أن العمل على إصلاح القطاع الأمني ووضع السلاح تحت سيطرة الدولة خطوة هامة.