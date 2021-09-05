الإفراج عن “الساعدي القذافي” ونقله إلى تركيا بعد ثمان سنوات من الاعتقال إسقاط التهم عن "الساعدي القذافي"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفادت مصادر إعلامية وأمنية مطلعة بأن السلطات في طرابلس أفرجت عن الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذاقي، تنفيذا لحكم البراءة من التهم المنسوبة إليه، وبعد سجن دام حوالي 8 سنوات .

المصادر أوضحت أن الطائرة أقلعت قبل قليل من مطار معيتيقة ووجهتها إلى تركيا وعلى متنها “الساعدي” رفقة “علي اشتيوي” وكيل وزارة العدل وأمر كتيبة ذات الرمال مصراتة .

يشار إلى أن “الساعدي” كان يقبع في سجن في طرابلس منذ قيام حكومة النيجر بتسليمه في عام 2014، بعد هروبه إليها في أعقاب سقوط نظام والده عام 2011 .

تهم قتل

وكان ”الساعدي“ مسجونًا على خلفية عدة قضايا، منها اتهامه بقتل أكثر من 70 شخصًا كانوا موجودين أثناء مباراة لفريقي الأهلي والاتحاد في طرابلس، حينما كان يرأس نادي الأهلي .

وتتهم عائلة اللاعب الدولي الليبي السابق “بشير الرياني” “الساعدي” بالمسؤولية المباشرة عن مقتله، حين كان الأخير رئيسًا لاتحاد الكرة، ولاعبًا في المنتخب الليبي، على خلفية انتقاد “الرياني” لطريقة لعب الساعدي.

استغلال وظائف

وبرأت محكمة طرابلس الساعدي، في إبريل 2018، من تهمة قتل لاعب ومدرب فريق الاتحاد لكرة القدم “بشير الرياني”.

وكان الساعدي محبوسًا داخل سجن الهضبة في طرابلس، والذي يديره الإرهابي المدعو “خالد الشريف” القيادي المتشدد في الجماعة الليبية المقاتلة، وهو وكيل وزارة الدفاع في حكومة علي زيدان بعهد المؤتمر الوطني .

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 1000 من المعتقلين، جلهم من رموز النظام السابق، مسجونون في سجن الهضبة بتهم استغلال وظائفهم في المجالات الأمنية والعسكرية والسياسية، خاصة ما يتعلق منهم بوظائف مكافحة التطرف .

اعتقال تعسفي

وكان النائب العام الصديق الصور تحدث عن الوضع القانوني للساعدي، موضحًا أن الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله.

وفي مايو 2018، تقدمت صفية فركاش، والدة الساعدي، بشكوى أمام الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، ضد المسؤولين عن السجن الذي يتواجد به نجلها، بعد رفضهم الإفراج عنه رغم حكم القضاء ببراءته.

وحينها، قال محامي عائلة القذافي، خالد الزايدي إن “كلاً من هاشم علي بشر” و”هيثم أحمد عبدالله القبائلي” المعروف بهيثم التاجوري، اللذين يديران سجن “عين زارة” حيث يتواجد الساعدي القذافي، يستمران في احتجازه تعسفياً لأسباب غير معلومة، رغم صدور حكم قضائي ببراءته من التهم المنسوبة إليه مطلع شهر أبريل الماضي، والتي خضع للمحاكمة بموجبها خلال السنوات الماضية، وهو ما دفعه إلى رفع شكوى صحبة المحامي الفرنسي “فابيان بيريز” بتكليف من والدته صفيّة فركاش، إلى مفوضيّة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.

تسليم جاثمين

وفي المقابل، أكدت مصادر مطلعة، اليوم الأحد، أن أعيان مدينة مصراتة أرسلوا طلبا إلى أعيان قبيلة المجابرة وأعيان قبيلة القذاذفة لاستلام جثامين كل من معمر القذافى، والمعتصم القذافى، وأبو بكر يونس المجبرى.

تأتي هذه الخطوات وسط أنباء عن اعتزام سيف الإسلام نجل معمر القذافي، الترشح رسمياً للانتخابات الرئاسية، المقررة نهاية العام الحالي.

وكان سيف القذافي، ألمح في مقابلة صحافية، هي الأولى منذ سقوط نظام والده، إلى احتمال الترشح للرئاسة، قائلا إنه يريد إحياء الوحدة المفقودة في ليبيا.