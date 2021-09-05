الإعلان عن البدء في تطبيق مبادرة دعم زواج الشباب

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الشباب بحكومة الوحدة الوطنية عن بدئها عملياً بتطبيق مبادرة رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بمختلف المناطق الليبية، مؤكدة أن مبادرة دعم الزواج أصبحت عملاً استراتيجياً ضمن رؤية تنموية رئيسية للوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر فيسبوك، أن لديها آلية من الخدمات الذكية والإلكترونية، التي تُحقق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة في تطبيق تلك الرؤية، وذلك تلبية لتطلعات وطموحات الشباب في ليبيا.

وقالت الوزارة، “إن المبادرة تعد نهجاً وطنياً مستداماً تحرص الوزارة على ترسيخه وتأكيده انطلاقا من دورها في مجال تنمية المجتمع على أسس سليمة بما يمهّد الطريق لبناء أسرة ليبية مستقرة قادرة على المشاركة في عمليات التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات مع الحرص على تسهيل وتشجيع زواج شبابنا “.

وكان قد عقد وزير الشباب، فتح الله الزني، السبت اجتماعاً مع رئيس مصرف الادّخار والاستثمار العقاري، والمدير العام للمصرف لمناقشة آلية تنفيذ مبادرة الدبيبة لإسكان الشباب.

وأكد الزني خلال الاجتماع على أهمية التعاون المشترك بين وزارته وإدارة مصرف الادّخار بشكل جاد؛ من أجل تنفيذ المبادرة في عموم البلاد ووضع أسس صحيحة لضمان وصول الفائدة لكل الشباب بتلك المناطق.