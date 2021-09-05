إنفوغرافيك| فساد بالجملة.. مخالفات داخلية الوفاق في تقرير ديوان المحاسبة 2020

أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

– الإفراط في شراء السيارات بأسعار مرتفعة.

– منح السيارات لأشخاص من خارج الوزارة.

– السيارات الموردة بعضها لم يقيد.

– التعاقد بالمخالفة مع شركة بريطانية بقيمة 29 مليون دولار.

– تحويل 100 مليون دينار للدفاع.

– صرفت على جهات مستقلة بقيمة 1 مليار و 756 مليون دينار.

– التعاقد عبر التكليف المباشر دون طرح عطاءات.

– جزأت العقود لتنئى بها عن الرقابة.

– صرف 1.4 مليار دينار من الطوارئ على غير غرض الحساب.

– صرفت منه 278 عهدة مالية بقيمة 77 مليون دينار.

– صرفت 129 عهدة من الحساب الأمني.

– تضارب في قيمة الودائع الخارجية بينها والمالية.

– إنفاق 3.2 مليون دينار لشراء 66 سيارة سجلت منها 53 سيارة فقط.