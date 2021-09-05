إنفوغرافيك| فساد بالجملة.. مخالفات داخلية الوفاق في تقرير ديوان المحاسبة 2020
أخبارليبيا24- إنفوغرافيك
– الإفراط في شراء السيارات بأسعار مرتفعة.
– منح السيارات لأشخاص من خارج الوزارة.
– السيارات الموردة بعضها لم يقيد.
– التعاقد بالمخالفة مع شركة بريطانية بقيمة 29 مليون دولار.
– تحويل 100 مليون دينار للدفاع.
– صرفت على جهات مستقلة بقيمة 1 مليار و 756 مليون دينار.
– التعاقد عبر التكليف المباشر دون طرح عطاءات.
– جزأت العقود لتنئى بها عن الرقابة.
– صرف 1.4 مليار دينار من الطوارئ على غير غرض الحساب.
– صرفت منه 278 عهدة مالية بقيمة 77 مليون دينار.
– صرفت 129 عهدة من الحساب الأمني.
– تضارب في قيمة الودائع الخارجية بينها والمالية.
– إنفاق 3.2 مليون دينار لشراء 66 سيارة سجلت منها 53 سيارة فقط.