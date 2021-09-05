“أبوسمرة”..مهرب بشر “مصري” يتسبب في كارثة تودي بحياة 11 مهاجرًا قبالة السواحل الليبية

أخبارليبيا24

كثيرا ما تتعرض ليبيا لانتقادات بسبب معاملة القوات الحكومية للمهاجرين غير الشرعيين لكن إلقاء القبض على المهرب “أبو سمرة”، المسؤول عن غرق قارب مليء بالمهاجرين الذين غادروا السواحل الليبية، يروي قصة مختلفة.

من الصعب تخيل الخوف وسماع صراخ الرجال والنساء والأطفال الذين يدركون أنهم سيموتون، لقد جاءوا من جميع أنحاء أفريقيا وقرروا الإبحار على متن قارب صغير، في الليل، على أمل الوصول إلى مستقبل جديد في أوروبا.

لكن المهربين الذين ليس لديهم أي وازع مستعدون دائمًا لاستغلال نقاط ضعف الآخرين وأحلامهم، مثل “أبو سمرة” الذي تم القبض عليه، حسبما أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن أعضاء مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية التابع لجهاز المباحث الجنائية تمكنوا من ضبط المتسبب الرئيس في كارثة غرق قارب يستخدم للهجرة غير الشرعية المعروف بمركب (قرية تلبانه المصرية).

أودت هذه الجريمة البشعة بحياة (11) مهاجراً مصرياً وفقد (59) آخرين – وقتها – من إحدى القرى في مصر، على يد “تاجر البشر” تسبب في غرق قاربهم في البحر.

وأكدت وزارة الداخلية أن القارب كان يقل أكثر من 70 مهاجرا غير شرعي أغلبهم من الجنسية المصرية، ومن بينهم 11 غرقوا فيما أنقذت السلطات المختصة في الدولة الليبية الباقين.

وأوضحت الوزارة أنه تم القبض على المشتبه به الملقب بـ “أبو سمرة”، وهو مصري مقيم في زوارة، مؤكدة أنه المشتبه به الأول في هذه القضية.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية أنه سيتم ملاحقة العصابات المتورطة في الاتجار بالبشر وكل من يقف وراءهم.