مستشفى أمساعد يخصص جهازًا لغسيل الكلى للمرضى المسافرين برًا بين ليبيا ومصر

أخبار ليبيا 24-خاص

خصص المستشفى العام في أمساعد شرق ليبيا جهازًا لغسيل الكُلى للمرضى المسافرين برًا بين ليبيا ومصر.

وقال، مدير المستشفى العام بأمساعد، حسين فرج الحبوني، في تصريح لأخبار ليبيا24، أن لدى المستشفى 10 أجهزة غسيل كُلى، منها جهاز واحد خصص لعابري السبيل وجهاز آخر خاص لحاملي الأوبئة، للمحافظة على مرضى مدينة أمساعد من نقل الأمراض إليهم .

وأضاف الحبوني، أن المستشفى لا تستطيع ارجاع أو منع عابر السبيل أو المسافر من عمليات غسيل الكُلى.

ولفت الحبوني، إلى أن السعة السريرية للمستشفى تبلغ 120 سريرًا وعدد 2 غرف عناية وعدد 26 طبيبًا من جميع التخصصات.