مسؤول بشركة البريقة : مخزون البنزين في طبرق يكفي لمدة شهر مسؤول : لاتوجد أزمة وقود في المناطق التي تتبع مستودع منطقة طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق في شركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث إن مخزون وقود البنزين بمستودع الشركة في طبرق يفوق 28 مليون ونصف .

حدوث قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – أن هذه الكمية تكفي لشهر كامل وليس هنالك أي أزمة في المنطقة التي تتبع مستودع منطقة طبرق.

وفي ذات الشأن، ذكر أن مخزن وقود الديزل يبلغ حوالي 3 مليون لتر بمستودع طبرق وننتظر كمية أخرى غداً قادمة من مصفاة طبرق .

ولفت إلى أن مستودع طبرق يقوم بتوزيع الوقود إلى أمساعد شرقاً وإلى الأبرق غرباً وإلى الجغبوب جنوباً .

وأشار إلى أن شركات النقل المحلية متعاونة معنا في نقل الوقود في كل الأوقات، موضحًا أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط تقومان بعملها وحسب جداول معدة في توفير الوقود في كل أنحاء ليبيا.