مدير مستشفى أمساعد: الألغام تحصد الكثير المهاجرين ومشرحة المستشفى لا تستوعب جثثهم

أخبار ليبيا 24-خاص

كشف، مدير المستشفى العام أمساعد، حسين فرج الحبوني، عن وجود وفيات شبه يومية للمهاجرين غير الشرعيين من مختلف الأجناس عبر الحدود الليبية المصرية بسبب الألغام الموجودة على الحدود.

وقال الحبوني، في تصريح لأخبار ليبيا24، إن الجثث تبقى لمدة طويلة حتى يتم التعرف عليها وتسليمها إلى ذويهم أو سفاراتهم عن طريق النيابة العامة.

وأضاف الحبوني، أن صول هذه الجثث الإرباك للمستشفى ما يدفعنا إلى تحويلها إلى مركز طبرق الطبي عندما تفوق الطاقة الاستيعابية للمشرحة.

وأمساعد منطقة حدودية مع مصر ويوجد بها مستشفى عام واحد والمشرحة الموجودة فيه تستوعب عدد 6 جثث فقط.

وأوضح الحبوني، أن المستشفى تستقبل أحيانا وفيات لمواطنين ليبيين قادمين من مصر من سكان كل المدن الليبية.