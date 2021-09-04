مؤسسة النفط تعلن إنهاء الانقسام مع المؤسسة الموازية في بنغازي

4 سبتمبر، 2021 7:52 م
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المؤسسة الوطنية للنفط
المؤسسة الوطنية للنفط

أخبار ليبيا24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم السبت، عن تعيين وضم كل منتسبي المؤسسة الموازية في بنغازي وإنهاء الانقسام إلى الأبد.

وأكدت المؤسسة، أن هذا الإجراء يأتي تطبيقا لتوجيهات رئيس الحكومة وتحقيقا لأحد أهم أهداف حكومة الوحدة الوطنية الرامية إلى توحيد المؤسسات ودمج وتنسيب منتسبيها في المؤسسات الشرعية بالدولة الليبية، وكذلك تأسيسا على ما تم الاتفاق عليه بين رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي ورئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وأكدت المؤسسة، أن رئيس مجلس الإدارة، المهندس مصطفى صنع الله، أصدر قرارًا يقضي بدمج وتعيين المستخدمين التابعين للمؤسسة الوطنية للنفط الموازية (سابقا) في المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها حسب حاجة القطاع من التخصصات الوظيفية للمعنيين.

 

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