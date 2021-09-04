فرسان المتوسط يحطون الرحال في “لوندا” استعدادا لمواجهة إنغولا 

رفاق نشنوش يسعون لتحقيق الانتصار على "انغولا" ليكون دافع كبير في باقي المشوار

4 سبتمبر، 2021 2:37 م
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فرسان المتوسط
فرسان المتوسط

أخبار ليبيا 24 – رياضة

وصلت في وقت مبكر من صباح اليوم السبت  بعثة المنتخب الليبي لكرة  القدم الى العاصمة الأنجولية “لوندا” وذلك لمواجهة منتخب أنغولا، لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم المؤهلة لقطر 2022 .

وكان المنتخب الليبي قد غادر مساء أمس الجمعة من مطار معيتية متجهًا إلى لوندا على متن طائرة رئاسية خاصة وفرتها الحكومة الليبية للوصول إلى إنغولا مباشرة لتوفير الراحة للبعثة .

ويسعى رفاق محمد نشنوش لتحقيق انتصار على انغولا الذي سيكون دافع كبير في باقي المشوار خاصة وأنه سيكون الثاني تواليًا عقب التفوق في الجولة الأولى على حساب الغابون  .

وأجرى منتخب ليبيا صباح أمس  الجمعة حصة تدريبة على أرضية ملعب طرابلس قبل سفرهم لأنجولا، وشارك في التدريبات كل اللاعبين .

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