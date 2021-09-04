حفتر: لن تتوقف مسيرتنا بالوسائل السلمية وغيرها إن لزم الأمر حفتر: المواطن هو السيد وعلينا الاستفادة من تجاربنا السابقة

أخبار ليبيا 24

قال القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، إن مسيرة الليبيين لن تتوقف عبر الوسائل السلمية لتحقيقها، وغيرها إن لزم الأمر.

وأضاف خلال كلمة له في مدينة المرج أمس الجمعة، وسط حشد شعبي كبير إن مسيرة الليبيين مستمرة حتى تعلو إرادة الله فوق كل إرادة، وحتى تعلو إرادة الليبية فوق كل إرادة.

وتابع كلنا ثقة ويقين أن المواطن هو السيد ومصيره بيده لا بيد أحد غيره، يقرره ويرسم مساراته بإرادته الحرة، وأنه لا تنازل عن الحرية، ولا تفريط في السيادية ولا تهاون في أداء الواجب.

ودعا حفتر، جموع الشعب الليبي للمشاركة الإيجابية والفعالة في اختيار أهل القدرة والكفاءة لقيادة البلاد في المرحلة المقبلة.

وقال إنه على الجميع أن يستفيد من تجاربنا السابقة، في اختيار من يعبر بالبلاد نحو شاطئ الأمان.

وأضاف كلنا ثقة ويقين أن المواطن هو السيد ومصيره بيده لا بيد أحد غيره، يقرره ويرسم مساراته بإرادته الحرة، وأنه لا تنازل عن الحرية، ولا تفريط في السيادية ولا تهاون في أداء الواجب.

وزار القائد العام مدينة المرج رفقة رئيس الأركان العامة الفريق أول عبد الرازق الناظوري، وسط استقبال حاشد من أهالي المدينة.

وثمّن المشير حفتر دور الأهالي في دعم وإنجاح مسيرة الكرامة، ومساندتهم للقوات المسلحة طيلة السنوات الماضية في حربها على الإرهاب .

وأجرى القائد العام، سلسلة من الجولات لمختلف المناطق والمدن في شرق ليبيا؛ من بينها منطقة برسس، حيث لاقت الزيارة استقبالاً كبيراً من الأهالي، وأعيان ومشايخ المنطقة.