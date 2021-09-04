انفجار ضخم بأحد مخزن الأسلحة في مصراتة لم تعلن الجهات الرسمية بعد عن تفاصيل الانفجار

أخبار ليبيا 24

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صورًا لحريق ضخم قيل إنه اندلع في أحد مخازن السلاح التابعة للميليشيات في مدينة مصراتة.

وتظهر الصور تصاعد كثيف للأدخنة من داخل المناطق السكنية، ولم تعلن الجهات الرسمية بعد عن تفاصيل الحريق .

وكانت ميليشيات مدينة مصراتة قد انخرطت في القتال الذي دار في العاصمة بين الميليشيات في منطقة صلاح الدين أمس الجمعة.

وقالت مصادر مطلعة إنه شوهد دخول سيارات مسلحة بأسلحة ثقيلة ومصفحات تابعة لميليشيات مصراتة إلى جنوب طرابلس بالأمس .

ووقعت اشتباكات واسعة استمرت حتى صباح الجمعة في منطقة صلاح الدين بين قوات تابعة لجهاز دعم الاستقرار، الذي يقوده اغنيوة الككلي ضد مليشيا 444 التابع لرئاسة الأركان، أمام البوابة الرئيسية لمعسكر التكبالي، الذي تستغلة منطقة طرابلس العسكرية كمقرٍ لها.

وقالت مصادر مطلعة، إن ما يعرف بـ«اللواء 444 قتال»، الذى يقوده محمود حمزة القيادي السابق بمليشيا “قوة الردع الخاصة” التابعة لفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق، سيطرت على منطقة طرابلس العسكرية وأثرت عددا من العناصر التابعة لـ«جهاز الاستقرار».

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أسر مجموعة من العناصر التابعة “جهاز دعم الاستقرار”، الذين تم أسرهم أثناء محاولتهم اقتحام بوابة معسكر خليفة التكبالي بمنطقة صلاح الدين في طرابلس فجر الجمعة.