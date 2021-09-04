اليوم.. اشتباكات طرابلس على طاولة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

من المقرر أن يعقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، جلسة مساءلة برئاسته وحضور قادة عسكريين ووزير الداخلية في الساعة الخامسة، بشأن الاشتباكات بين الميليشيات في طرابلس.

ونقل وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة، عادل جمعة، تعليمات الدبيبة بعقد الاجتماع إلى كل من وزير الداخلية ورئيس الأركان العامة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس.

كما نُقلت التعليمات إلى آمر المنطقة العسكرية الغربية، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى، وآمر المنطقة العسكرية الساحل الغربي، والمدعي العام العسكري.

وشهدت العاصمة طرابلس اشتباكات مسلحة جرى خلالها تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.

وذكر عناصر من “اللواء 444 قتال” إنهم استطاعوا تأكيد سيطرته على معسكر التكبالي في منطقة صلاح الدين جنوبي العاصمة بعد محاولة “قوة دعم الاستقرار” السيطرة على المعسكر.