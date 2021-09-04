النواب يحيل تساؤلاته لحكومة الدبيبة وينتظر الرد الثلاثاء المقبل النواب يصطدم بالحكومة واتهامات بإهدار المال العام

أخبار ليبيا 24 – خبر

أرسل مجلس النواب ردا على طلب الحكومة بإرسال نقاط الاستجواب التي ستتضمنها جلسة المسائلة المنتظرة.

وتضمن الرد الذي اطلعت أخبار ليبيا 24، على نسخة منه، والموجه من مدير شؤون الرئاسة في البرلمان إلى مدير مكتب رئيس الوزراء، تفصيلا لكل النقاط التي سيام طرحها في جلسة المساءلة.

وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد وجّهت طلبًا إلى مكتب مجلس النواب لتأجيل جلسة لاستيضاح نقاط الاستجواب لتقوم الحكومة بتجهيز الردود والتوضيحات حول ذلك.

وتضمنت نقاط الاستجواب كما تكشف المراسلة الموزعة على 18 صفحة عدّة مواضيع كالكهرباء، وجائحة كورونا وتوحيد مؤسسات الدّولة والسيولة.

كما تضمن تساؤلات حول الميزانية العامة للدّولة واستفسارات حول القطاعات، مثل لجنة الجرحى والمفقودين ولجنة القطاعات الانتاجية ولجنة الخارجية والتعاون الدولي ولجنة الحكم المحلي.

كما تضمن الاستجواب أسئلة حول لجنة الدفاع والأمن القومي، خاصة حول ملف وزير الدفاع وإخراج المقاتلين الأجانب وتواجد المرتزقة السوريين.

وكذلك يتضمن الاستجواب أسئلة حول قطاع النفط وشركة المياه وشركة الكهرباء، والموصلات. كما يتضمن الاستجواب أسئلة مفصلة حول نشاط رئيس الحكومة ومختلف قراراته التي أصدرها.