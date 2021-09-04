اللواء صالح بوعبودة يعقد أول اجتماع بعد توليه مهام مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة

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عقد، مدير إدارة التدريب بالقيادة العامة للقوات المسلحة، اللواء صالح عبدالله بوعبودة، الاجتماع الدوري الأول مع آمري الشُعب بالإدارة.

جاء ذلك، بعد استلام مهامه مديرا لإدارة التدريب، بحسب ما أدلى به آمر شعبة التوجيه المعنوي بإدارة التدريب، نقيب أحمد القماطي.

وأوضح القماطي، أن الاجتماع عقد للوقوف على سير العمل في الإدارة، حيث استعرض الضباط المكلفين بالشُعب موقف العمل أمام مدير الإدارة.

وأضاف القماطي، أن مدير ادارة التدريب توجيهاته لكافة الشُعب بأهمية الضبط والربط والكفاءة في العمل مع التوظيف الأمثل لكافة الامكانيات المتاحة لتطوير العملية التدريبية على مستوى القوات المسلحة، كما شدد على أن هدف إدارة التدريب هو نجاح العملية التدريبية على مستوى القوات المسلحة ككل.

وقال القماطي، إن اللواء بوعبودة أصدر تعليماته بإنشاء مكتبة مركزية تابعة لإدارة التدريب توفر المنهج العسكري والكتب من العلوم المختلفة، بما يسهم في تثقيف منتسبيها ويرفع من كفاءة العملية التعليمية والتدريبية.