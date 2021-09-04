السلطات التونسية: وزارة الصحة ستبث في مسألة إغلاق الحدود مع ليبيا

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أعلنت السلطات التونسية أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة بتونس ستبث خلال الفترة القريبة المقبلة في مسألة إغلاق الحدود مع ليبيا.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، جاء ذلك خلال اجتماع المندوب الأمني لدى السفارة الليبية بتونس، عميد إبراهيم البوعيسي، مع المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية لبحث تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وتونس.

وأكد الجانب التونسي أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة التونسية سوف تبت في موضوع إغلاق الحدود خلال الفترة القريبة والاتفاق على أن أمن ليبيا من أمن تونس وكذلك توحيد الجهود وتبادل المعلومات الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وعبر المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية عن اهتمام وزير الداخلية بالتنسيق والتعاون الأمني المستمر بين وزارتي الداخلية بالبلدين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.