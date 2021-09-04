الأمين المساعد بالجامعة العربية يبحث مع مسؤولين روس تطورات الأزمة الليبية

4 سبتمبر، 2021 12:26 م
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أخبار ليبيا 24

بحث الأمين العام المساعد جامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، مع نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث بوتين إلى الشرق الأوسط وأفريقيا ميخائيل بوغدانوف، تطورات الأزمة الليبية.

وقالت جامعة الدول العربية، في بيان لها، اليوم السبت، إن الأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي زار موسكو بناء علي دعوة من الجانب الروسي لإجراء مشاورات سياسية، وبحث قضايا المنطقة مع كبار مسؤولي الخارجية الروسية.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن زيارة زكي إلى موسكو شهدت جلسة محادثات مطولة مع بوغدانوف، وكذا مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الروسية.

وأوضح المصدر أن اللقاءات شهدت مناقشات موسعة وعميقة حول مختلف قضايا المنطقة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والأزمة السورية والأوضاع في ليبيا.

4 سبتمبر، 2021 12:26 م
14

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