إطلاق منصة “وافد” الرقمية لتسجيل العمالة الوافدة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

أطلقت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، الجمعة، منصة “وافد” الرقيمة المعنية بتسجيل وإدارة العمالة الوافدة إلى ليبيا.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمت بطرابلس تُعنى بتقييم سوق العمل في ليبيا، وذلك بمشاركة وزير الصناعة والمعادن، أحمد أبو هيسه.

وبحسب بيان الوزارة ناقش أبو هيسه، النتائج والتوصيات التي أوصت بها منظمة الهجرة الدولية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لصالح وزارة العمل والتأهيل.

وحضر لقاء العمل وكيل وزارة الخارجية، ووكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، ووفد ممثل عن المنظمات الدولية، والممثل عن الاتحاد الأوروبي.

و أشار وزير العمل والتأهيل، علي العابد، بأن منصة “وافد” تأتي تماشيا مع خطة “عودة الحياة” التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة.

وأكد وزير العمل والتأهيل في كلمته على دعم القطاع الخاص، وعلى أهمية التدريب والتأهيل للباحثين عن العمل وفقا لمتطلبات سوق العمل.