إدارة الإنتاج بشركة الكهرباء تُبين وضع الشبكة الكهربائية

أخبار ليبيا 24

أعلنت الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، أن توليد الطاقة يوم الجمعة كان 5.361 ميجاوات، مؤكدة أن طرح الأحمال في المنطقة الغربية كان 1.533 ميجاوات، في حين لم ستجل المنطقة الشرقية أي طرح للأحمال، فيما كان الحديد 75 ميجاوات في اتجاه الشبكة والربط المصري تجاه الشبكة الليبية كان 106 ميجاوات.

وقالت الإدارة أن الشبكة التي لم تورد نسبة توليد الكهرباء وطرح الأحمال في المنطقة الجنوبية؛ أكدت أنها فقدت 130 ميجاوات من محطة الخُمس الغازية؛ بسبب انخفاض ضغط الغاز .