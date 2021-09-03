ناشط من مصراتة: أفراد الخلية الداعشية التي ضبطت لهجتهم “شرقاوية”

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قال الناشط من مدينة مصراتة عمر السويحلي إن عملية القبض على مجرم مطلوب من النائب العام انتهت بالقبض على خلية كبيرة نائمة من الدواعش في المدينة.

وأضاف السويحلي عبر حسابه على “فيسبوك” أن المقبوض عليهم لهجتهم “شرقاوية” أتو من درنة وطبرق والجبل الأخضر إلى مصراتة وأقاموا فيها متظاهرين أنهم مهجرين.

ويصف الناشط مظهر أفراد تلك المجموعة الإرهابية بالقول :”إنهم ذوي لحى عظيمة وسراويل قصيرة ومظهرهم “داعشي””.

ويتابع السويحلي :”يقول أحد الضباط المكلفين إن قواتهم تحركت قبل الفجر إلى المبنى وكانت الخطة الدخول بهدوء إلى شقة المطلوب القبض عليه ولكن ما أن دخل أحد جنود الفرقة باب العمارة حتى تلقى وابلًا من الرصاص قتل على الفور”.

ويضيف الناشط نقلا عن الضابط :”انفتحت معظم نوافذ العمارة و خرج منها وجاءنا وابل من النيران دفع بنا إلى التراجع والالتفاف وتمكنا من الدخول عليهم عبر القفر من العمارة المجاورة وهم الآن جميعاً في قبضتنا”.

وختم السويلحي منشوره قائلا :”إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرد وخانك وقتلك”.

وكانت مديرية أمن مصراتة أعلنت أمس الخميس عن مقتل أحد منتسبيها التابع لقوة المهام الأمنية الخاصة وإصابة عنصرين آخرين خلال تنفيذهم لمداهمة للقبض على مجموعة تابعة للتنظيمات الإرهابية المتطرفة.

وأوضحت مديرية أمن مصراتة في بيان نعي أن رئيس عرفاء أول عزالدين صالح رحومه، قتل بعد أن دخل في اشتباك رفقة زملاءه فجر الأربعاء بمنطقة “11 يوليو” بالمدينة.

وأضافت المديرية أن قواتها ألقت القبض على مجموعة من عناصر التنظيمات الإرهابية المتطرفة بعد تبادل إطلاق النار معهم.

وأكدت مديرية أمن مصراتة أن الإرهابيين باشروا برمي قنابل يدوية نوع “رمانة” وشرعوا بإطلاق الرصاص على عناصر قوة المهام الأمنية الخاصة.

وشيعت مديرية الأمن جثمان رحومة بجنازة عسكرية، بحضور منتسبي المديرية والمهتمين بالشأن العام والحكماء والمشايخ بالمدينة.