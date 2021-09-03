عقيلة: الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بالانتخابات

أخبارليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط.

وقال عقيلة، إن الإعلان الدستوري يمنح مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس وأن مجلس النواب قرر في أول جلسة بعد انتخابه أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة وتم تضمينه في الإعلان الدستوري.

وأضاف، أن القاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري وأن مجلس النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس خلال الأسبوعين الماضيين.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن قانون انتخابات مجلس النواب موجود وهو ما انتخب على أساسه مجلس النواب الحالي، وأن المجلس يتدارس إذا ما كان هناك ضرورة للتعديل من عدمه وأن الأسس الدستورية والتشريعية والقانونية للدولة الليبية موجودة.