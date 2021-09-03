عقيلة: الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بالانتخابات
أخبارليبيا24
أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح على أن الأزمة الليبية لا يمكن حلها إلا بالانتخابات البرلمانية والرئاسية.
جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي جمعه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة في العاصمة المغربية الرباط.
وقال عقيلة، إن الإعلان الدستوري يمنح مجلس النواب صلاحية تحديد آلية انتخاب الرئيس وأن مجلس النواب قرر في أول جلسة بعد انتخابه أن الشعب الليبي هو من ينتخب رئيس الدولة مباشرة وتم تضمينه في الإعلان الدستوري.
وأضاف، أن القاعدة الدستورية لانتخاب الرئيس موجودة في الإعلان الدستوري وأن مجلس النواب وافق على قانون انتخاب الرئيس خلال الأسبوعين الماضيين.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن قانون انتخابات مجلس النواب موجود وهو ما انتخب على أساسه مجلس النواب الحالي، وأن المجلس يتدارس إذا ما كان هناك ضرورة للتعديل من عدمه وأن الأسس الدستورية والتشريعية والقانونية للدولة الليبية موجودة.