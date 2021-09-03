سجن مدير مشروع زراعي في غريان وعمالة بتهمة قطع أشجار المشروع وبيعها فحما

3 سبتمبر، 2021 12:28 ص
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ليبيا-مشروع أبو شيبة الزراعي في غريان

أخبارليبيا24

أمرت النيابة العامة بحبس مدير مشروع أبو شيبة الزراعي في غريان وعدد من العمالة الوافدة احتياطيا على ذمة التحقيق في قضية قطع أشجار المشروع وتفحيمها وبيعها وتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح.

وأوضح، مكتب النائب العام، الخميس، أننيابة غريان الابتدائية باشرت، بناء على تعليمات النائب العام التي تضمنت توجيه عناصر جهاز الشرطة الزراعية ومديريات الأمن بالعمل على التصدي لأفعال التعدي على الغابات والمراعي العامة والمحمية والمحفوظة وأراضي المشاريع الزراعية، في إجراء التحقيقات مع مدير مشروع أبو شيبة الزراعي وعدد من العمالة الوافدة لتعمدهم قطع أشجار المشروع وتفحيمها وبيعها وتحصيل مبالغ مالية بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح.

وذكر المكتب، أن النيابة العامة انتهت، عقب فراغها من إجراءات المعاينة والاستجواب وسماع الشهود، إلى الأمر بحبس الجناة احتياطياً على ذمة القضية.

3 سبتمبر، 2021 12:28 ص
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