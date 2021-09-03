تغريدة لباشاغا تلاقى بانتقاد من قبل كاتب وصحفي موال للإسلام السياسي

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لاقت تغريدة كتبها، وزير الداخلية الأسبق بحكومة الوفاق، قتحي باشاغا، أعرب فيها عن سعادته لعمله مع مجموعة “بي جي آر”، لتسليط الضوء على الحاجة إلى دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر المقبل، انتقادًا من قبل، إبراهيم قصوده، الذي يقدم نفسه ككاتب وصحفي داعم للإسلام السياسي،

باشاغا، كتب الأربعاء على تويتر، يقول: “يسعدني العمل مع مجموعة “بي جي آر” لتسليط الضوء على الحاجة إلى دعم الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ديسمبر 2021، التي تعتبر خطوة مهمة في إبقاء ليبيا على المسار الصحيح نحو مستقبل مستقر ومزدهر”.

وفي رده على باشاغا، كتب قصوده: “أنت كنت وزير داخلية سابق وهذا خطر على الأمن القومي، يمكن تسريب بعض المعلومات التي تعتقد أنها غير خطرة حسب تقديرك، قد تترتب عليها خلق فوضى أو تعرض أمننا للخطر دون تقدير وتقيم خطورة الموقف الذي قد تضع فيه وطنك بحسن ظن أو جهل منك أو تجنيدك وأنت لا تدري”.