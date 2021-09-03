تطعيم أكثر من 11 ألف شخص ضد كورونا في أسبوع واحد بمركز التطعيم العام ببنغازي

3 سبتمبر، 2021 1:12 ص
5
بنغازي- اللجنة المشرفة على التطعيم ضد فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

كشفت، اللجنة المشرفة على التطعيم ضد فيروس كورونا، بالخدمات الصحية بنغازي، الخميس، عن إحصائية عدد الذين تم تطعيمهم بمركز تطعيم المدينة العام بمجمع سليمان الضراط منذ افتتاحه يوم 25 أغسطس الماضي.

وذكرت اللجنة، في إيجاز صحفي، أن عدد من تم تطعيمهم بلغ (11032) وذلك في ظرف أسبوع واحد.

وأوضحت اللجنة، أن هذه الإحصائية لا تشمل ما يقوم به الفريق المتحرك الذي يواصل زيارته الميدانية لمختلف المؤسسات، وكذلك ما تقوم به مراكز التطعيم المنتشرة على المساحة الجغرافية لمدينة بنغازي.

وتواصل اللجنة العمل داخل مركز تطعيم بنغازي العام بمجمع سليمان الضراط من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء للمواطنين والمقيمين لتلقي التطعيم الواقي من فيروس كورونا نوع (سينوفارم).

3 سبتمبر، 2021 1:12 ص
5

انطلاق العمل بوحدة التصوير بمنظومة جوازات السفر بالسفارة الليبية في لندن

3 سبتمبر، 2021 1:36 ص
ليبيا-ناقلة النفط أنوار ليبيا

رسو ناقلة نفط تحمل وقود بنزين في ميناء الحريقة

3 سبتمبر، 2021 1:23 ص
ليبيا-مشروع أبو شيبة الزراعي في غريان

سجن مدير مشروع زراعي في غريان وعمالة بتهمة قطع أشجار المشروع وبيعها فحما

3 سبتمبر، 2021 12:28 ص
ليبيا- القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر

حفتر يُثمن دور مدينة المرج في دعم وإنجاح مسيرة الكرامة

2 سبتمبر، 2021 11:49 م
زر الذهاب إلى الأعلى