امغيب: أردوغان عامل الدبيبة ووزراء حكومته معاملة المؤدب للأطفال

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ذكر عضو مجلس النواب سعد امغيب اليوم الجمعة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عامل رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة خلال زيارته لتركيا رفقة عدد من الوزراء معاملة المؤدب للأطفال.

وقال امغيب في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”في زيارة الدبيبة الأخيرة رفقة وزراء حكومته إلى تركيا، تمت معاملتهم من قبل أردوغان معاملة المؤدب للأطفال وتم تعنيفهم بشكل مباشر”.

وتابع عضو مجلس النواب :”أردوغان قال لهم بالنص أنا من أنقذكم من حفتر ولولا تدخلي لكنتم اليوم في السجون لذلك يمنع عليكم منعاً باتاً عمل أي شئ أو التعامل مع أي دولة أو عقد أي اتفاقيات خاصة مع مصر والإمارات وتونس إلا بعد موافقتي وطلب الإذن مني”.

ويضيف امغيب في منشور :”بعد عودة وفد حكومة الدبيبة ماذا حدث؟ في العلن وفوق الطاولة الدبيبة يجاهر باصطفافه للمليشيات ومعاداته للجيش ويرفض أو يؤجل طلب البرلمان للمساءلة ويهدد تونس ويعلن عن خطة عودة الحياة ويتحدث عن مشاريع تنموية يحتاج انجازها لعشرات السنين”.

ويضيف “:في الخفاء تحت الطاولة الإعداد لاستقطاب أكبر عدد من الشباب وأكبر عدد من المدونين أصحاب صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الأكثر متابعة، وتخصيص مبالغ كبيرة لإغرائهم، وسوف ترون مصداقاً لكلامي تغير واضح في توجه بعض المدونين ضعاف النفوس في مقبل الأيام وتأييداً مبطناً لحكومة الدبيبة وهجوم عنيف على البرلمان وتوجيه انتقادات لبعض قادة الجيش”.

ويقول امغيب :”اقرأ ما بين السطور لتعرف أسباب ما حدث في الأيام الماضية وما حدث اليوم في صلاح الدين وما سوف يحدث الأيام القليلة القادمة”.

ويواصل عضو مجلس النواب في منشوره :”أما بخصوص حديث آمر منطقة طرابلس العسكرية التابع لحكومة الوحدة الوطنية، اللواء ركن، عبدالباسط مروان فهو يشبه إلى حد ما ما صرح به صلاح بادي مع اختلاف المناسبة والأسلوب”.

ويضيف :”صلاح بادي تحدث من مصراتة التي قال إن القاعدة الجوية فيها بها جنود أمريكان، وأتراك وطليان وإنجليز وعبدالباسط مروان الذي أغضبه سفر آمر “اللواء 444 قتال” محمود حمزة إلى تركيا دون علمه ولم يغضبه وصول وزير الدفاع التركي إلى مطار معيتيقة دون علم أحد، وتحدث اليوم بالقرب من قاعدة معيتيقة المحتلة من قبل الاتراك و مرتزقتهم”.

وختم امغيب منشوره :”في كل الأحوال المهم تعطيل الانتخابات واستمرار التواجد الأجنبي وخاصة التركي ولو كلف ذلك استمرار الإرهاب وترويع المواطنين في طرابلس كل يوم”.