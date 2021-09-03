المدني : أفشالنا محاولة تمـرد داخل طرابلس يقودها مجموعة من العسكريين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الناطق باسم المكتب الإعلامي لما يسمى بـمليشيا عملية البركان، المدعو عبدالمالك المدني، إنه تم إفشال محاولة تمـرد داخل طرابلس يقودها مجموعة من العسكريين وبدعم من العصابات المتحالفة، بعد محاولتهم السيطرة على معسكر التكبالي وتنفيذ مخطط خارجي، ولكن كان لهم رجال الوطن بالمرصاد وكبدوهم خسائر فادحة وتمكنوا من أسر العشرات منهم”، على حد تعبيره.

المدني أضاف – عبر حسابه على فيسبوك- “هذه ليست المرة الأولى التي يتسبب بها حلف العصابات في زعزعة الأمن داخل العاصمة، ولكن هي المرة الأولى التي يتورط في هذا التمرد عدد من الضباط العسكريين !، متسائلا “هل أموال الإمارات وصلت لجيوبهم أم هناك دوافع أخرى؟” على حد زعمه .

وطالب المدني، من وزير الدفاع والمجلس الرئاسي والمدعي العام العسكري إجراء تحقيقات سريعة وعاجلة في أسرع وقت ممكن وتوضيح ملابسات الهجوم، على حد ادعائه.