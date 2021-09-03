“اللواء 444 قتال” ينعى ضابطا قُتل في اشتباكات طرابلس

أخبار ليبيا 24

نعى اللواء 444 قتال التابع لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الجمعة، أحد ضباطه والذي قتل خلال الاشتباكات التي شهدها معسكر التكبالي جنوب طرابلس الليلة الماضية، وقال اللواء أنه “قضى أثناء التصدي لمشروع خارجي بأيدٍ خبيثة مجرمة ضلت الطريق وحاولت العبث بأمن العاصمة”.

وتابع اللواء 444 قتال عبر صفحته بـ فيسبوك، أن الضابط عمر محمد بلقاسم يحمل “الرقم العسكري 38436 م”، مؤكدا أن عناصر اللواء أحبطوا “المشروع الخارجي”، وكبدوا من وصفهم بـ “المجرمين” خسائر فادحة.

وقال اللواء 444 قتال أن نهاية المجرمين قد اقتربت، وأن “القانون سيلاحق المذنبين فإما سجن يأويهم وإما قبر يحويهم فوعد طرابلس للمجرمين الفناء”، وفق البيان.

ووقعت اشتباكات في وقت مبكر اليوم الجمعة بين قوتين مسلحتين إحداهما تابعة لرئاسة الأركان بحكومة الوحدة والأخرى تابعة للمجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس.

وجرى تبادل إطلاق النار الأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين “قوة دعم الاستقرار” التابعة للرئاسي وبين “اللواء 444 قتال” التابع لرئاسة الأركان.