الشامخ العبيدي يبدأ رحلته في الدوري المغربي
"العبيدي" من أبرز لاعب الدوري الليبي وخاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري التونسي
أخبار ليبيا 24 – رياضة
باشر اللاعب “الشامخ العبيدي” بشكل رسمي تدريباته مع فريقه الجديد مولودية وجدة المغربي .
ورحب حساب مولودية وجدة المغربي على فيسبوك بالشامخ حيث نشرت “مرحـب بالضيــف اللـي جـانــا” .
وتعاقدت إدارة النادي المغربي مع الشامخ العبيدي بعد انتهاء عقدة مع النادي الأهلي بنغازي .
ويعد العبيدي من أبرز لاعب الدوري الليبي وبدأ مشواره الكروي مع الأخضر ومنه انتقل إلى النادي الأهلي بنغازي وخاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري التونسي مع حمام الأنف .