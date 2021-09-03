الشامخ العبيدي يبدأ رحلته في الدوري المغربي "العبيدي" من أبرز لاعب الدوري الليبي وخاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري التونسي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

باشر اللاعب “الشامخ العبيدي” بشكل رسمي تدريباته مع فريقه الجديد مولودية وجدة المغربي .

ورحب حساب مولودية وجدة المغربي على فيسبوك بالشامخ حيث نشرت “مرحـب بالضيــف اللـي جـانــا” .

وتعاقدت إدارة النادي المغربي مع الشامخ العبيدي بعد انتهاء عقدة مع النادي الأهلي بنغازي .

ويعد العبيدي من أبرز لاعب الدوري الليبي وبدأ مشواره الكروي مع الأخضر ومنه انتقل إلى النادي الأهلي بنغازي وخاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري التونسي مع حمام الأنف .