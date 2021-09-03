الشامخ العبيدي يبدأ رحلته في الدوري المغربي

"العبيدي" من أبرز لاعب الدوري الليبي وخاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري التونسي

3 سبتمبر، 2021 10:39 م
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الشامخ العبيدي
الشامخ العبيدي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

باشر اللاعب “الشامخ العبيدي” بشكل رسمي تدريباته مع فريقه الجديد مولودية وجدة المغربي .

ورحب حساب مولودية وجدة المغربي على فيسبوك بالشامخ حيث نشرت  “مرحـب بالضيــف اللـي جـانــا”  .

وتعاقدت إدارة النادي المغربي مع الشامخ العبيدي بعد انتهاء عقدة مع النادي الأهلي بنغازي .

ويعد العبيدي من أبرز لاعب الدوري الليبي وبدأ مشواره الكروي مع الأخضر ومنه انتقل إلى النادي الأهلي بنغازي وخاض تجربة احترافية قصيرة في الدوري التونسي مع حمام الأنف .

3 سبتمبر، 2021 10:39 م
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